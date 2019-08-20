2019/08/20 | 22:45

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الياسري يعيد 7 آلاف مفصول في شرطة الانبار إلى الخدمة

الثلاثاء

20

أب

2019 :

10:34 pm

21

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بإعادة ٧ آلاف منتسب من

ابناء محافظة الانبار إلى الخدمة من الذين فصلوا في وقت سابق.وذكر بيان لمكتبه، ان الياسري "استقبل اليوم الثلاثاء وفداً من شيوخ

ووجهاء محافظة الأنبار في مكتبه الخاص بمقر الوزارة، وناقش مع الوفد

الضيف الوضع الامني في المحافظة بشكل عام".وأكد وزير الداخلية في الوقت ذاته على "ضرورة تظافر الجهود والتعاون

المستمر بين المواطن ورجل الأمن لتعزيز حالة الاستقرار التي تنعم بها

الأنبار".

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