2019/08/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصور الاولى لإخماد حرائق احد مقرات الحشد قرب قاعدة بلد الجوية

اكدت مديرية الدفاع المدني العامة، استمرارها اخماد حريق عتاد الحشد

الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان، ان" كوادرها اقتحمت كدس العتاد المتفجر في

قضاء بلد في محافظة صلاح الدين بعد ان تمكنت من تطويق وحصر النيران

، فيما اشارت الى انها ستعلن سيطرتها التامة على الحرائق في وقت

قصير جدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصور الاولى لإخماد حرائق احد مقرات الحشد قرب قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصور الاولى لإخماد حرائق احد مقرات الحشد قرب قاعدة بلد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).