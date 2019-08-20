ارتفاع عدد الولادات خلال النصف الأول للعام الجاري في إقليمين روسيين

2019/08/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ارتفع عدد الولادات في النصف الأول من العام الجاري في إقليمين روسيين فقط وهما موسكو حيث ارتفع عدد الولادات بنسبة 5.9% وجمهورية كرتشاي-تشيركيسيا بشمال القوقاز (زيادة 4.7%).أما البلاد بشكل عام فشهدت في الفترة نفسها انخفاض عدد الولادات بنسبة 8.1% مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي.وقالت إدارة الإحصاء الروسية إن 720 ألف طفل […]

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