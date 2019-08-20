السودان.. تعيين رئيس الوزراء غداً وأداء القسم لمجلس السيادة

2019/08/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يؤدي أعضاء المجلس السيادي في السودان القسم ظهر غد الأربعاء أمام رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان.

ويتألف مجلس السيادة في السودان من 11 عضوا.كما سيجري غداً تعيين رئيس الوزراء السوداني في المرحلة الانتقالية.انتهى

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