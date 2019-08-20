اعتداء جديد على كوادر امانة بغداد في منطقة الكسرة

2019/08/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن تعرض كوادرها لاعتداء جديد في العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “ملاكاتها في بلدية الاعظمية تعرضت الى اعتداء طال كادرها البشري والآلي خلال حملة لازالة التجاوزات ضمن منطقة الكسرة شمال بغداد”.واضافت ان “ذلك دعا الى نقل الموظف المصاب لتلقي العلاج […]

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