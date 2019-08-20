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إتلاف سبعة شاحنات محملة بمادة البطاطا في منفذ الشيب


إتلاف سبعة شاحنات محملة بمادة البطاطا في منفذ الشيب
2019/08/20 | 22:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم 

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