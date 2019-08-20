2019/08/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إتلاف سبعة شاحنات محملة بمادة البطاطا في منفذ الشيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إتلاف سبعة شاحنات محملة بمادة البطاطا في منفذ الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).