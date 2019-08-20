الدفاع تعلن السيطرة على حريق قاعدة بلد الجوية

2019/08/20 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء، عن السيطرة على حريق كدس العتاد في قاعدة بلد الجوية بنسبة 100%، مؤكدا عدم وجود اصابات بين المدنيين.

وقال الشمري في تصريحات لقناة العراقية الرسمية إنه "تمت السيطرة على الحريق في قاعدة بلد الجوية بنسبة 100%"، مؤكدا "عدم وقوع اصابات في صفوف المدنيين".

وأضاف الشمري أن "بعض المنتسبين تعرضوا لحالات اختناق واصابات طفيفة، وتم اسعافهم"، مشيرا الى ان "الوضع مطمئن ولم ينتج عن الحادث وقوع ضحايا".

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