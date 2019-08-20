مصدر: طائرة مسيرة قصفت مقر الحشد الشعبي في بلد

2019/08/20 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن المعلومات المتوفرة تفيد بوجود طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد التابع للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

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