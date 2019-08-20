الدفاع المدني تعلن ابعاد النيران عن 6 مخازن مجاورة للحريق قرب قاعدة بلد

2019/08/20 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، ابعاد النيران عن ستة مخازن مجاورة للحريق قرب

قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الفرق تمكنت من

حماية وابعاد النيران عن 6 مخازن مجاورة لمحل الحادث”.

واضافت

المديرية، أنه “لم يتبق من الحادث المتفجر الا جزء بسيط وسيتم الاخماد خلال

الساعات المقبلة”.

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