وزير الدفاع: حريق قاعدة بلد الجوية لم يسفر عنه وقوع اية ضحايا

2019/08/20 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد وزير الدفاع نجاح الشمري، الثلاثاء، ان حادث حريق قاعدة بلد الجوية لم يسفر عنه وقوع اية ضحايا، لافتاً الى وقوع بعض حالات الاختناق جراء الدخان المتصاعد بفعل الحريق.وقال الشمري في تصريحات تابعتها /المعلومة/: “لا يمكن الجزم بسبب الحادث في منطقة بلد والامر يحتاج لتحقيق معمّق”.واضاف ان “الوضع في قاعدة بلد […]

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