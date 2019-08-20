رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: إحياء نهج الغدير يؤسس ثقافة الإختيار الصائب للقيادة الحقيقية

2019/08/20 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة العراقيين بعيد الغدير الأغر قائلاً: نبارك للشعب العراقي عيد الغدير الأغرّ، وواقعته الخالدة التي اجمع المسلمون عليها واتفقوا على شديد اهتمام الرسول الاكرم صلى الله عليه واله بمضمونها، إذ إنها ثّبتت ضمانات استقامة التجربة الاسلامية.فكان أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام مثالاً وانموذجاً قياسياً كاملاً …

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