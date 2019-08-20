بغياب أربعة لاعبين.. منتخبنا الشبابي يصل رام الله للمشاركة بغرب آسيا

2019/08/20 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل منتخبنا الوطني للشباب الى مدينة رام الله في دولة فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، من اجل المشاركة في بطولة غرب اسيا للشباب التي تنطلق يوم الخميس القادم بمشاركة ستة منتخبات، وهي العراق وقطر والامارات والبحرين والاردن وفلسطين.

وسيغيب كل من اللاعبين امير غانم ومنتظر عبد الحسن وابوالفضل صباح ونهاد محمد، والمعالج رياض عكلة، والاداري علي بدر، من التواجد في الاراضي الفلسطينية بسبب تأخر اصدار تصريحات الدخول الى رام الله من الاتحاد الفلسطيني.

ويتكون الوفد من مالح مهدي رئيسا للوفد، وعبدالجليل صالح مديرا اداريا، وقحطان جثير مدربا، ويساعده خالد محمد صبار ومؤيد جودي، واحمد جمعة مدربا للياقة البدنية، وحسين جبار مدربا للحراس، وخضير عباس معالجا، وحميد محسن اداريا، و١٨ لاعبا، هم: عبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين وليث نجم واحمد مكنزي ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وكرار محمد وحسين عبدالله وزين العابدين قحطان وعبدالله محمد ومحمد حسن واحمد شاكر وحسين خلف ورضا عبد العزيز.

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