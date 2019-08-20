المالية النيابية: موازنة 2020 ستشهد تنوعاً في إيراداتها

2019/08/20 | 23:12

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن تكون موازنة العام المقبل أفضل من العام الحالي من خلال التنوع في إيراداتها استعداداً للتخلي عن النفط خلال السنوات المقبلة، وأكدت اللجنة أن موازنة 2020 ستتضمن توفير الكثير من فرص العمل والدرجات الوظيفية للخريجين والعاطلين.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، لـ "الصباح": إن "موازنة العام المقبل ستكون أفضل من موازنة العام الحالي"، متوقعاً أن "تشهد موازنة العام المقبل تنوعاً في مصادر تمويلها استعداداً للتخلي عن النفط خلال السنوات المقبلة"، واصفاً الحديث عن أن "موازنة 2020 ستكون الأسوأ بأنه استهداف واضح لسياسة الحكومة ومجلس النواب المالية".

من جانبه، أكد عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي ان "موازنة 2020 التي ستصل الى البرلمان مطلع تشرين الأول المقبل، ستتضمن الكثير من فرص العمل والدرجات الوظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل".

وأضاف الفتلاوي، في حديث لـ "الصباح"، ان "البرلمان يسعى الى توفير فرص عمل في المشاريع الاستثمارية من خلال تأهيل وتشغيل المصانع المعطلة على مدى 16 عاما، إضافة الى إيقاف العمالة الخارجية التي أثرت بشكل سلبي في واقع العمل في البلد".

إلى ذلك، أصدرت اللجنة المالية النيابية بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً بخصوص إجراء تعديل في قانون الموازنة، عادّة "إجراء أي تعديل أو إضافة في مسودة قانون الموازنة مخالفا لقانون الادارة المالية النافذ".

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