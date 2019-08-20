ترحيب بقرار {الفيفا} تسمية البصرة لاقامة مباريات المنتخب

2019/08/20 | 23:12

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بغداد / الصباح

رحب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بقرار (الفيفا) بتسمية البصرة مقرا لاقامة مباريات المنتخب الوطني، بينما دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الى تكثيف الجهود لتحقيق الرفع الشامل للحظر عن جميع الملاعب العراقية.

وبحسب بيان صادر عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان محمد، تلقت "الصباح" نسخة منه فان "عبد المهدي رحب بالقرار الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالموافقة على تسمية البصرة مقراً لإقامة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات التمهيدية لكاس العالم التي ستقام في دولة قطر عام 2022، مؤكدا ان ذلك يعد حقاً طبيعياً وشرعياً للعراق بإقامة تلك المباريات على ارضه وبين جماهيره".

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