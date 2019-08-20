2019/08/20 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vz3Ww_rHxtg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | العكيلي: الاحزاب تريد تلبية رغباتها ومصالحها فقط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | العكيلي: الاحزاب تريد تلبية رغباتها ومصالحها فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).