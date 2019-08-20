2019/08/20 | 23:16

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المحور يعلق على رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي

اعتبر تحالف المحور الوطني، الثلاثاء، ان رئيس مجلس النواب استخدم

صلاحياته بطريقة منافية لمعايير العمل السياسي بقرار رفع الحصانة عن

النائب طلال الزوبعي.

وقال التحالف في بيان : "تلقينا بشديد الاستغراب قرار رئيس مجلس

النواب المتعلق برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، والذي استخدم

فيه رئيس السلطة التشريعية صلاحياته بطريقة منافية لمعايير العمل

السياسي".واضاف التحالف ان "وجود خلال سياسي او شخصي مع نائب معين لا يعني

جواز استخدام الرئيس لصلاحياته ضد خصومه السياسيين وبطريقة مكشوفة

للجميع".وتابع تحالف المحور الوطني، انه "في الوقت الذي يدين فيه تحالف

المحور الوطني هذا التصرف، فإنه يطالب كل الكتل السياسية والسلطات

القضائية الاخرى بوقف هكذا انتهاكات لمنطق الدولة وسياقات القانون،

حفاظا على هيبة الدولة العراقية".

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