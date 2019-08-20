البترول الكورية: نرغب بدخول المزايدات الجديدة بقطاع البترول في مصر

2019/08/20 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع سونجو يون، رئيس مؤسسة البترول الكورية المالكة لشركة دانا بتروليوم، أنشطة الشركة في المناطق التي تعمل بها في

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