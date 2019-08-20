الليبرا تخضع لتحقيق أوروبي بشأن مكافحة الاحتكار

2019/08/20 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفاد تقرير صحفي أن عملة فيسبوك الإلكترونية "الليبرا" تواجه تحقيقاً لمكافحة الاحتكار من جانب المنظمين في الاتحاد الأوروبي.



وذكرت وكالة "بلومبرج" وفقاً لوثيقة اطلعت

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