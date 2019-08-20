2019/08/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تعلن اخماد الحريق في قاعدة بلد وتتحدث عن تفاصيل الحادث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/20 | 23:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن اخماد الحريق في قاعدة بلد وتتحدث عن تفاصيل الحادث) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن اخماد الحريق في قاعدة بلد وتتحدث عن تفاصيل الحادث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).