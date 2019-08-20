الديمقراطي: بغداد لديها استعداد للتوافق مع أربيل

2019/08/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، استعداد بغداد للتوافق مع أربيل بشأن تصفير الازمات.

وقال المندلاوي {للفرات نيوز} ان" حكومة إقليم كردستان عاكفة على حل جميع الخلافات مع بغداد والوصول الى مرحلة تصفير الازمات".وأضاف ان" حكومة عادل عبد المهدي لديها الاستعداد للتوافق مع اربيل على اعتبار انه من مصلحة العراق جميعا".ومن المؤمل ان يزور وفداً رفيع المستوى من حكومة الاقليم العاصمة بغداد في الايام المقبلة للتوصل الى اتفاق نهائي حول ملف النفط والمستحقات المالية للإقليم.انتهى

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