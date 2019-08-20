سياسي كردي: ترك الإقليم دون مراقبة تقصير من بغداد

2019/08/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد المحلل السياسي الكردي هوشيار مالو، ترك اقليم كرديتان دون مراقبة تقصير من بغداد.

وقال مالو {للفرات نيوز} انه" على السلطة الاتحادية ان تبعث لجان مراقبة الى إقليم كردستان بنفس القوة التي تبعث بها الى محافظة البصرة والمنافذ الحدودية مع ايران والخليج".وأشار الى ان" عدم ارسال لجان مراقبة الى الإقليم تعني تقصير واضح من قبل السلطة الاتحادية ويبقى امر تسليم النفط وتصديره غير خاضع الى الرقابة الاتحادية".



من المؤمل ان يزور وفداً رفيع المستوى من حكومة الاقليم العاصمة بغداد في الايام المقبلة للتوصل الى اتفاق نهائي حول ملف النفط والمستحقات المالية للإقليم.انتهى

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