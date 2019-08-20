وزيرة الدفاع الالمانية تصل كوردستان

2019/08/20 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب، مساء الثلاثاء، الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ومن المقرر ان تلتقي كرامب مع كبار المسؤولين في اقليم كوردستان لمناقشة اخر تطورات المنطقة وتهديدات تنظيم داعش.

وكانت وزيرة الدفاع الالمانية كرامب، قد التقت خلال زيارتها الى بغداد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح وناقشت معهم العديد من الملفات.

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