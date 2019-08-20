أركان عمار: ظروف خاصة أبعدتني عن القاسم والانضمام إلى السماوة

2019/08/20 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – متابعات المهاجم أركان عمار كشف عن ظروف خاصة أجبرته على الابتعاد وترك نادي القاسم عقب الانضمام إلى الوافد الجديد إلى دوري الأضواء.كما أشار عمار إلى أن الانضمام إلى فريق السماوة شرف كبير فهو من فرق المحافظات الجماهيرية ونعد الجميع بتحقيق نتائج مشرفه في دوري الكرة الممتاز.يشار إلى

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