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الدفاع المدني تعلن تفاصيل حريق قاعدة بلد وتؤكد اخماده


الدفاع المدني تعلن تفاصيل حريق قاعدة بلد وتؤكد اخماده
2019/08/20 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن الحريق الذي اندلع في وقت سابق من اليوم في قاعدة بلد، فيما اكدت نجاح فرقها في اخماده.

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