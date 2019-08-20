بعد 16 عاما على إغلاقه.. ذي قار تعيد فتح شارع النهر

2019/08/20 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح شارع النهر بعد أكثر من 15 عاما على إغلاقه.

وقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي لـ"الغد برس"، أن "الملاكات الفنية رفعت الصبات الكونكريتية من شارع النهر أو مايعرف بشارع منزل المحافظ بعد 16 عاما على إغلاقه من قبل الحكومات المحلية المتعاقبة على إدارة المحافظة".

وبين أن "الطريق يعتبر من الطرق المهمة في عملية تخفيف حدة السير والزحام المروري في شوارع المحافظة وخاصة الطرق المؤدية إلى جامعة ذي قار".

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