سامي الذيب - صندوق العجائب 6: الخمر في الإسلام 3

2019/08/20 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب رأينا في الحلقة السابقة الآيات التي تتكلم عن الخمر في الأرض وكيف انه تم تحريمه على ثلاث مراحل، وإن قبل تحريمه كان يعتبر من آيات الله:سورة النحل م70-16: 67 وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.وحتى بعد تحريمها، هناك من شربها إعتمادًا على الآيةسورة المائدة هـ112-5: 93 لَيْسَ عَلَى الَّذ......

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