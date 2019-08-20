كاظم حبيب - هل من عوامل تدفع باتجاه الحنين غير العقلاني للعهد الملكي والتنكر لمنجزات ثورة 14 تموز 1958؟

2019/08/20 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب الفهرستهل من عوامل تدفع باتجاه الحنين غير العقلاني للعهد الملكي والتنكر لمنجزات ثورة 14 تموز 1958؟ 1الفهرست 2المدخل: التباين في وجهات نظر المناهضين لثورة تموز 1958 3من هم الذين يجدون في العهد الملكي دولة ديمقراطية حرَّةً؟ 4منجزات العهد الملكي في العراق 6أخفاقات العهد الملكي ونضوج مستلزمات إسقاطه 11العوامل المتنوعة والمتباينة في الموقف من النظام الملكي 21......

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