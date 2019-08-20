2019/08/20 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي أَسْحَتَ فلان؛ يعني وقع في السحت.والسُّحت هو الكسب غير الحلال أو غير المشروع.فكل كسب غير مستحق، هو سُحت.وبصفة عامة، السحت هو ما يتم كسبه عن طريق الغش والكذب أو عن طريق الرشوة أو غير ذلك من الطرق غير المشروعة.وفَجَرَ الرجل؛ يعني فَسَقَ وخرج عن طريق الحق.والخروج عن طريق الحق قد يكون بالغش والكذب والخداع؛ وقد يكون بأكل السُّحْت؛ وقد يكون بإتيان أفعال أخرى تقع تحت طائلة القانون، الوضعي منه وا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد إنفي - أَسْحَتَ بنكيران وفَجَر ! اللهم إن هذا لمنكر !!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد إنفي - أَسْحَتَ بنكيران وفَجَر ! اللهم إن هذا لمنكر !!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).