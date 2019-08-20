إنفجارات عنيفه تهز محافظة ذمار اليمنية !

2019/08/20 | 23:47

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افاد مراسل افاق في اليمن عن انفجارات عنيفة تهز محافظة ذمار و قد

اضاف بأن اسباب الانفجارات هو اسقاط الدفاعات الجوية اليمنية

لطائرة بدون طيار مجهولة الهوية في سماء منطقة رصابه

وبالسياق ذاته قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية

:بفضل الله وعونه تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة

أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب

هدفه بدقة عالية

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