نقل اكثر من (8) الاف حاج عراقي الى ارض الوطن عن طريق الناقل الوطني جواً

2019/08/20 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار تسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية العكسية المخصصة لاعادة الحجاج العراقيين الى ارض الوطن بعد ادائهم فريضة

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