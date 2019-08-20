بغياب ٤ لاعبين واداري ومعالج منتخبنا الشبابي يصل الى رام الله

2019/08/20 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل منتخبنا الوطني للشباب الى مدينة رام الله في دولة فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، من اجل المشاركة في بطولة غرب اسيا للشباب التي تنطلق يوم الخميس القادم بمشاركة ستة منتخبات، وهي العراق وقطر والامارات والبحرين والاردن وفلسطين.تصريحات الدخول سيغيب كل من اللاعبين امير غانم ومنتظر عبد الحسن وابوالفضل صباح ونهاد محمد، والمعالج رياض عكلة،

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