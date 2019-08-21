البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني غدا  

2019/08/21 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يؤدي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القسم، صباح الأربعاء، أمام رئيس القضاء، ليتولى رئاسة المجلس السيادي.ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في “تويتر”، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي.وأعلن الكباشي، يوم 17 أغسطس، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد […]

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