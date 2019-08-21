2019/08/21 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏باشرت دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة بتجوال (القافلة البيئة) لتنفيذ حملات التوعية حول ترشيد المياه واستبدال الأكياس الورقية في محافظتي كربلاء المقدسة وبابل .وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي أمير علي الحسون توجه فريق من الدائرة بمشاركة كادر من مديرية بيئة بابل ومجموعة من الفنانين وبعض المتطوعين من منظمات المجتمع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة والبيئة : انطلاق القافلة البيئية الى منطقة الفرات الأوسط النعيم نيوز.

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