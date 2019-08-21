2019/08/21 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم يقولون البداية قطرة ماءتراب -;-غبارنطفة طينهباء -;-شعاع، بريق، موجة -;-هواء -;-لهب وجمر -;-أو كلمة خرساء -;-وربما نسمة بحر -;-وريح -;- تنفخ أشرعة الوصول -;-تتردد بين فضاء وفضاء -;-هناك -;-حيث تتكون الأشياء -;-عند منبع الفصول -;-مادة الوعي -;-وعي الحجر المستحيل -;-مرآة الضجر -;-خ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - إبليس عليه السلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - إبليس عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).