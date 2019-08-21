English | كوردى

#سعود سالم - إبليس عليه السلام


#سعود سالم - إبليس عليه السلام
2019/08/21 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعود_سالم يقولون البداية قطرة ماءتراب  -;-غبارنطفة طينهباء  -;-شعاع، بريق، موجة  -;-هواء  -;-لهب وجمر -;-أو كلمة خرساء -;-وربما نسمة بحر -;-وريح -;- تنفخ أشرعة الوصول -;-تتردد بين فضاء وفضاء -;-هناك  -;-حيث تتكون الأشياء -;-عند منبع الفصول -;-مادة الوعي -;-وعي الحجر المستحيل -;-مرآة الضجر -;-خ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - إبليس عليه السلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - إبليس عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا