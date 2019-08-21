سعود سالم - مقبرة الكلمات

2019/08/21 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم هناك، على الرصيف المقابل أجلس في هدوء وصمت، أشرب القهوة وأفكر.من يفكر، أنا الذي هنا، أم أنا الجالس هناك؟يفكرأفكرغاب الذين أحبهم،بعضهم تحت التراب،بعضهم فوق التراب، -;-بعضهم تحت الأنقاض،بعضهم فوق الأنقاض، -;-بعضهم فقد الذاكرة، بعضهم غادر الذاكرة، وبعضهم فقد السراب.هناك، على الرصيف المقابل جالس في هدوء وصمت، أشرب القهوة وأحاول أن أفكر،هل أنا ح......

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