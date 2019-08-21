طلال الربيعي - الحزب الشيوعي العراقي: سيزيف وعقدة اوديب!

2019/08/21 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كتبت تعليقا على مقالة الاستاذ د.فالح مهدي-مقالة الدكتور كاظم الحبيب عن السفالة-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=646999ولكن بسبب طول التعليق بعض الشئ ارتأيت نشره كمقالة.-----------الاستاذ العزيز د.فالح مهدي المحترمكل الشكر على مقالتك.اود الكلام حول الطاعة العميا......

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