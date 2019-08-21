الذهب يتجاوز حاجز 1500 دولار

2019/08/21 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ارتفع الذهب أمس الثلاثاء ليتجاوز 1500 دولار، متعافيا من انخفاض بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد السندات الأميركية بفعل

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