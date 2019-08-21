السعدي: أستهداف مقرات الحشد يدل على مشروع حقيقي لاستهداف السيادة الوطنية

2019/08/21 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي، امس الثلاثاء، ان الاستهداف المتكرر لمخازن الحشد يدل على مشروع حقيقي لاستهداف المنظومة

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