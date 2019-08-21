نقل اكثر من {8} الاف حاج عراقي الى ارض الوطن عن طريق الناقل الوطني جواً

2019/08/21 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء ، عن استمرار تسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية العكسية المخصصة لاعادة الحجاج العراقيين الى ارض الوطن بعد ادائهم فريضة الحج للموسم 1440 هجري.

وذكر الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان اجمالي عدد الحجاج الذين تم نقلهم على متن طائرات الناقل الوطني منذ بدء الرحلات العكسية في 2019/8/17 ولغاية 2019/8/20 بلغ نحو {8413} حاجاً توزعوا على {28} رحلة مباشرة نفذها الطائر الاخضر من مطارات المملكة العربية السعودي".ولفت الى ان "جميع الرحلات تنفذ ضمن التوقيتات المحددة للخطة الخدمية الواسعة التي وضعتها وزارة النقل واشترك فيها جميع ملاكات الخطوط الجوية العراقية لتقديم افضل الخدمات للحجاج الكرام ".انتهى

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