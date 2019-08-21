منتخبنا الوطني لكرة الصالات يدخل معسكرا تدريبيا قصيرا استعدادا لبطولة اندونيسيا الودية

2019/08/21 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدي صبار/ المنسق الإعلامي يدخل منتخبنا الوطني لكرة الصالات معسكرا اعداديا في محافظة النجف الاشرف، قبل المشاركة في بطولة إندونيسيا الودية، المقرر إقامتها في الرابع من شهر أيلول المقبل وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.ويبدأ المعسكر الداخلي من يوم الاحد المقبل ويستمر لمدة خمسة أيام، على ان تغادر البعثة الى جاكرتا يوم الاثنين الموافق

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