تعرف على قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم

2019/08/21 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم اجتماعه الثاني، اليوم الثلاثاء، في فندق بغداد، وكانت أبرز مقررات الاجتماع :-

حل جميع اللجان في اتحاد الكرة، واعادة تشكيلها من جديد قريبا.

اعفاء جميع المدربين واللاعبين والإداريين عن العقوبة بمناسبة عيد الاضحى، ورفع الحظر الرسمي عن الملاعب العراقية، واستضافة البصرة تصفيات كاس العالم .

تشكيل لجنة خاصة لإعداد وتأهيل ملعب البصرة ليتناسب مع متطلبات الاتحاد الدولي لغرض استضافة منافسات كاس العالم.

مناقشة تهيئة المنتخبات الوطنية، والاستعداد للبطولات والاستحقاقات المقبلة .

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