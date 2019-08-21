النقل تعلن استمرار تسيير رحلاتها الجوية العكسية لاعادة الحجاج العراقيين

2019/08/21 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء ، عن استمرار تسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية العكسية المخصصة لاعادة الحجاج العراقيين الى ارض الوطن بعد ادائهم فريضة الحج للموسم 1440 هجري.وذكر الوزارة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان اجمالي عدد الحجاج الذين تم نقلهم على متن طائرات الناقل الوطني منذ بدء […]

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