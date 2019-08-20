وزير الدفاع يعلن السيطرة على حريق قاعدة بلد الجوية بنسبة 100%

2019/08/21 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، الثلاثاء، عن السيطرة على حريق كدس العتاد في قاعدة بلد الجوية بنسبة 100%، مؤكدا عدم وجود اصابات بين المدنيين.وقال الشمري في تصريحات لقناة العراقية الرسمية وتابعه موقع "الحشد الشعبي"، إنه "تمت السيطرة على الحريق في قاعدة بلد الجوية بنسبة 100%"، مؤكدا "عدم وقوع اصابات في صفوف المدنيين".وأضاف الشمري، ...

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