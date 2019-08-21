وزير الدفاع: سيتم فتح تحقيق بحادثة احتراق كدس العتاد بالقرب من قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين

2019/08/21 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء، انه سيتم فتح تحقيق بحادثة احتراق كدس العتاد بالقرب من قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين

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