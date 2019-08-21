إنتل تطلق شريحتها الأولى المزودة بخاصية الذكاء الصناعي

2019/08/21 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت إنتل كورب، أمس الثلاثاء، أحدث معالجاتها والذي سيكون الأول لها المزود بخاصية الذكاء الصناعي والمصمم للاستخدام في مراكز الحوسبة الضخمة.

وقالت إنتل إن

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