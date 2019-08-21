مديره الفني يكشف موعد رحيله عن ليفربول

2019/08/21 | 00:52

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تحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول عن موعد رحيله عن “الريدز”، حامل لقب دوري أبطال أوروبا ووصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز

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