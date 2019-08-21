الحوثيون يسقطون طائرة امريكية مسيرة بصاروخ محلي

2019/08/21 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9"، في أجواء محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".وأشار إلى أن الصاروخ المستخدم "تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي".وأضاف: "نؤكد لقوى العدوان أن عليهم أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية وأن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم"، دون تحديد لأي دولة تعود الطائرة.



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