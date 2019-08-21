2019/08/21 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحيات ووظائف واختصاصات عدد من الوحدات الادارية التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني.وجرت خلال الاجتماع المنعقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق ١٩-٨-٢٠١٩ برئاسة سكرتير الهيئة التنسيقية العليا ببن المحافظات الدكتور طورهان المفتي وحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار السوداني وممثلي المحافظات مناقشة موضوع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تناقش صلاحيات ووظائف عدد من وحداتها الإدارية وتقترح استحداث قسم اتحادي لضم تلك الوحدات النعيم نيوز.

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