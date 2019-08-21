إتحاد الكرة العراقي يحل لجانه العاملة

2019/08/21 | 01:23

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بغداد اليوم - بغداد

أشار الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن حل جميع لجانه العاملة، خلال الاجتماع التكميلي الذي عقده الثلاثاء.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استكمالا لاجتماع يوم الاثنين، عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم اجتماعه الثاني، في فندق بغداد وكانت من أبرز مقرراته، حل جميع اللجان في اتحاد الكرة، واعادة تشكيلها من جديد قريبا".

واضاف "كما قررالاتحاد إعفاء جميع المدربين واللاعبين والإداريين عن العقوبة بمناسبة عيد الاضحى، ورفع الحظر الرسمي عن الملاعب العراقية، واستضافة البصرة تصفيات كاس العالم، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد وتأهيل ملعب البصرة ليتناسب مع متطلبات الاتحاد الدولي لغرض استضافة منافسات كاس العالم، ومناقشة تهيئة المنتخبات الوطنية، والاستعداد للبطولات والاستحقاقات المقبلة".

وكانت من ابرز مقررات اجتماع الاثنين، هي التريث في تجديد عقد المدرب كاتانيتش لحين تعديل بعض فقرات عقده بالاتفاق معه.

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