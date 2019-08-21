2019/08/21 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق تجمع فتية أمير المؤمنين ع،في النجف الأشرف حملته الوطنية الخامسة للتنظيف،تحت شعار”نظافة مدينتي شرف لي) بدأت حملة التنظيف من مصلى الإخلاص في شارع المدينة مروراً بشارع السدير إلى ساحة الميدان ومن ثم شارع زين العابدين وصولا إلى المرقد المقدس ثم الرجوع الى مقر التجمع بعد أداء التحية والسلام على مولى الموحدين ع.وقد لاقت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمع فتية أمير المؤمنين ع يطلق حملته الوطنية الخامسة للتنظيف النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع فتية أمير المؤمنين ع يطلق حملته الوطنية الخامسة للتنظيف) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع فتية أمير المؤمنين ع يطلق حملته الوطنية الخامسة للتنظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).